Musetti perché ha perso al' esordio | condizione fisica precaria ma Basilashvili era avversario comodo

Lorenzo Musetti ha affrontato il suo esordio con molte sfide, tra cui una condizione fisica precaria e un avversario come Basilashvili, più facile da gestire. Reduce da un infortunio e già eliminato a Wimbledon, le sue aspettative erano basse. La recente sconfitta mette in evidenza quanto siano fondamentali resistenza e forma fisica nel percorso verso il successo. Resta da capire come Musetti potrà risalire la china e ritrovare la sua migliore versione.

Non aveva grosse aspettative, era reduce da un infortunio, ed è già stato eliminato da Wimbledon. Lorenzo Musetti non sta vivendo un buon momento di forma e, complice il problema fisico.

Perché Lorenzo Musetti ha perso una posizione nel ranking ATP? Chi lo ha superato e la rimonta su Draper - Lorenzo Musetti, protagonista del tennis italiano, ha visto scivolare il suo ranking ATP dalla sesta alla settima posizione, a causa dell'assenza a Stoccarda e della perdita dei punti difesi lo scorso anno.

