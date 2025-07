Frana improvvisa fango e sassi sulle case | famiglie evacuate in elicottero immagini spaventose

Una frana improvvisa ha sconvolto una remota valle alpina, inghiottendo case e rifugi sotto fango e massi. Scene drammatiche di evacuazioni via elicottero mostrano la forza distruttiva della natura e il coraggio degli uomini che lottano per salvare vite umane. Le immagini spaventose testimoniano l'urgenza di un intervento immediato e di strategie di prevenzione più efficaci. La regione si trova ora a fronteggiare una crisi senza precedenti, lasciando molte famiglie isolate e in grave difficoltà .

Scene drammatiche in montagna, dove una frana di vaste proporzioni ha colpito una valle alpina, sommergendo case e rifugi con acqua, fango e detriti. La situazione è apparsa da subito critica: strade interrotte, sentieri impraticabili e famiglie rimaste isolate. Nella giornata di oggi è scattata un’ evacuazione di massa via elicottero, con decine di persone tratte in salvo. Interi villaggi sono rimasti tagliati fuori da ogni via di comunicazione. Le operazioni di soccorso sono state rese ancora più complesse dalla natura impervia del territorio e dai danni provocati dai violenti temporali che hanno preceduto la frana. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Frana improvvisa, fango e sassi sulle case: famiglie evacuate in elicottero, immagini spaventose

In questa notizia si parla di: frana - fango - case - famiglie

Maltempo Italia, ferrovia tagliata in due da una frana: città sommersa dal fango - Il maltempo in Italia ha avuto conseguenze devastanti, con una ferrovia interrotta da una frana e città sommerse dal fango.

Nubifragi, frane, case isolate e allerta arancione. Il maltempo che si è abbattuto sul Veneto nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 giugno ha creato particolari problemi nella frazione Cancia di Cadore, nel comune di Borca di Cadore (Belluno), dove una frana Vai su Facebook

Maltempo in Veneto, maxi frana a Borca: paura per le famiglie sfollate. Statale Alemagna bloccata, danni ingenti; Frana a Borca di Cadore, persone ostaggio di fango e detriti in casa: Porte bloccate da massi; Borca di Cadore, residenti intrappolati nelle case sommerse dal fango: «Bomba di ghiaia improvvisa. Allarme pa.

Frana in Cadore, colata di fango e massi invade la statale per Cortina: famiglie bloccate in casa - Una frana di fango e roccia ha colpito nella serata di domenica 15 giugno la zona di Cancia di Borca di Cadore, in provincia di Belluno, costringendo diverse persone a restare bloccate nelle proprie a ... Lo riporta msn.com

Frana di Boccassuolo di Palagano, dichiarato lo stato di emergenza nazionale: stanziati 3,8 milioni per interventi urgenti - 5 km di lunghezza, distrutto tre case e danneggiato quattro strade e tre ponticelli ... Da corrieredibologna.corriere.it