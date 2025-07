La Cassazione conferma la semilibertà ad Alberto Stasi | potrà andare dove vuole tranne che a Garlasco

La Cassazione ha confermato la semilibertà di Alberto Stasi, concedendogli la libertà di muoversi liberamente, tranne che a Garlasco. Una decisione che accende nuovamente il dibattito sulla giustizia e i diritti dei detenuti. Ma cosa significa realmente questa scelta? Scopriamo insieme tutti i dettagli e le implicazioni di questa importante sentenza.

La Cassazione ha confermato la semilibertà per Alberto Stasi: la decisione arriva oggi primo luglio dopo il ricorso de parte della Procura Generale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

