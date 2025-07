Biglietti per la Mostra del cinema di Venezia | quando escono

Preparatevi a vivere un’estate all’insegna del cinema: i biglietti per la Mostra del Cinema di Venezia, in programma dal 27 agosto al 6 settembre, saranno disponibili a breve. Star italiane e internazionali si contenderanno l’attenzione sul tappeto rosso, mentre Emanuela Fanelli si prepara a condurre con stile le cerimonie di apertura e chiusura. Non perdete l’occasione di assistere a questo evento straordinario, perché...

Star italiane e internazionali sono pronte a camminare sul tappeto rosso di Venezia. Dal 27 agosto al 6 settembre, in laguna si terrà l'82esima edizione della Mostra del cinema, che premia ogni anno le migliori produzioni per il grande schermo con l'ambito Leone d'oro e gli attori con la Coppa Volpi. Emanuela Fanelli guiderà le cerimonie di apertura e chiusura nell'inedito ruolo di conduttrice, dopo che la Biennale ha deciso di dire addio alla madrina e al padrino (presente solo in rare occasioni). Presidente di giuria sarà invece il regista americano Alexander Payne, due volte premio Oscar per Sideways – In viaggio con Jack e Paradiso amaro.

