Blackout a Bergamo semafori spenti e case senza corrente | Forse un guasto per i consumi eccessivi per il caldo

Un caldo estivo record ha portato a blackout a Bergamo, lasciando semafori spenti e case al buio. La causa potrebbe essere un sovraccarico di energia, segnando una sfida per le reti elettriche locali. Enel sta indagando, ma intanto la città si adatta a questa insolita situazione. Scopriamo insieme cosa sta succedendo e quali sono le misure adottate per tornare alla normalità. Continue to read.

Dal pomeriggio di oggi, 1 luglio, diverse zone della città di Bergamo sono senza corrente. Per Enel, che sta verificando la situazione, potrebbe essere un guasto legato al sovraccarico dei consumi dovuto al caldo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: bergamo - corrente - guasto - consumi

Blackout a Bergamo, semafori spenti e case senza corrente: Forse un guasto per i consumi eccessivi per il caldo; Blackout a Bergamo: probabile guasto legato ai consumi per il caldo.

Blackout a Bergamo, semafori spenti e case senza corrente: “Forse un guasto per i consumi eccessivi per il caldo” - Per Enel, che sta verificando la situazione, potrebbe essere un guasto legato al sovraccarico dei consumi ... Segnala fanpage.it

Blackout a Bergamo: probabile guasto dovuto a sovraccarico di consumi per il caldo record - Leggi su Sky TG24 l'articolo Blackout a Bergamo: probabile guasto dovuto a sovraccarico di consumi per il caldo record ... Da tg24.sky.it