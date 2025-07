Sia espulso | dalle parlamentari di FdI tolleranza zero sull’imam di Venezia che insulta Meloni e disprezza le donne E la sinistra tace

Il caso dell’imam di Venezia, protagonista di insulti e offese contro Meloni e le donne, ha scosso l’intera nazione. La reazione della politica è inevitabile: Fratelli d’Italia chiede con fermezza l’espulsione di Arif Mahmud, ma il silenzio di molte altre forze lascia spazio a riflessioni sulla tolleranza zero e sui limiti della libertà religiosa. È ora di passare dalle parole ai fatti, perché il rispetto delle istituzioni e dei valori fondamentali non può essere negoziato.

Il vergognoso caso dell’imam di Venezia finisce in Parlamento: nei suoi “sermoni” insulti a Meloni, attacchi al governo, disprezzo per le donne. Il caso mediatico esploso con le denunce de Il Tempo e Libero deflagra ora in Parlamento dove Fratelli d’Italia ha chiesto formalmente al ministro Piantedosi l’espulsione dell’imam Arif Mahmud, guida spirituale della comunità bengalese di Venezia, salito alla ribalta dei disonori della cronaca per una serie di esternazioni virulente contro le donne italiane, i valori occidentali, la premier Meloni e lo stesso partito di cui è leader. Il vergognoso caso dell’imam di Venezia: FdI porta il caso in Parlamento. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Sia espulso: dalle parlamentari di FdI tolleranza zero sull’imam di Venezia che insulta Meloni e disprezza le donne. E la sinistra tace

Senaldi: l'imam di Venezia va espulso

