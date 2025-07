Storie al bivio Show Monica Setta stasera su Rai 2 | ospiti e anticipazioni della puntata di martedì 1 luglio

Storie al Bivio Show torna questa sera su Rai 2, portando emozioni e incontri indimenticabili. Monica Setta ci guida tra ospiti speciali, coppie longeve e scelte difficili, offrendo uno sguardo autentico sulla vita e l’amore. Con un'intervista all’ex Miss Italia Arianna David e le storie di coppie celebri come Russo-Turchi e Stefanenko-Sabbioni, la serata promette emozioni sincere e spunti di riflessione. Non perdete questa coinvolgente puntata alle 21:20!

Monica Setta torna questa sera su Rai 2 con un'intervista emozionante all'ex Miss Italia Arianna David, ma anche con le coppie più longeve e chiacchierate della tv. Una nuova puntata tra emozioni, coppie vip e scelte difficili attende il pubblico di Rai 2. Stasera, 1° luglio alle 21.20, Monica Setta torna al timone di Storie al bivio Show con Arianna David e le coppie Russo-Turchi, Stefanenko-Sabbioni e Belli-Duran, pronte a raccontarsi senza filtri in un nuovo appuntamento dedicato ai momenti che cambiano il corso di una vita. Storie al bivio Show: il format di Monica Setta che funziona Storie al bivio Show è lo spin-off di Storie di donne al bivio, storico programma di Monica Setta, ma la formula non cambia: ospiti famosi, racconti intimi e scelte . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Storie al bivio Show, Monica Setta stasera su Rai 2: ospiti e anticipazioni della puntata di martedì 1 luglio

In questa notizia si parla di: monica - setta - storie - bivio

Tensione in Rai tra Pierluigi Diaco e Monica Setta: “Lui non vuole che Roberta Capua e Antonella Elia vadano da lei” - Tensione in casa Rai tra Pierluigi Diaco e Monica Setta, nuovamente al centro dell'attenzione. Il conduttore di "BellaMà" avrebbe manifestato la sua insofferenza riguardo la possibile partecipazione di Roberta Capua e Antonella Elia al programma della Setta.

"C'è tanta gente qui, ma io vedo solo te, perché stanotte è stato bellissimo". Ospite nel salotto di Monica Setta a Storie di donne al Bivio, Francesca Pascale ha raccontato alcuni fatti inediti sulla storia d'amore con Silvio Berlusconi. Ad unirli era soprattutto la pa Vai su Facebook

Translate postMonica Setta torna in prima seratacon "Storie al bivio show" Donne e uomini della politica, dell'attualità, della cultura e dello spettacolo raccontano le loro scelte di vita, tra famiglia, carriera, figli e amori. Questa sera dalle 21.20 su Rai2 e RaiPla Vai su X

Stasera su Rai 2 l'ultima puntata di Storie al bivio Show con Monica Setta; Storie al bivio Show, Monica Setta stasera su Rai 2: ospiti e anticipazioni della puntata di martedì 1 luglio; Monica Setta torna stasera in tv su Rai 2: ospite della puntata Arianna David, l’ex Miss Italia e spazio a tre coppie e al loro amore.

L’ultima puntata di “Storie al bivio Show” di Monica Setta: ospiti e anticipazioni interviste - off di Storie di donne al bivio, talk show che dal 2023 la giornalista conduce su Rai 2 in prima e seconda serata. Riporta iodonna.it

Storie al bivio Show, Monica Setta stasera su Rai 2: ospiti e anticipazioni della puntata di martedì 1 luglio - Una nuova puntata tra emozioni, coppie vip e scelte difficili attende il pubblico di Rai 2. Secondo msn.com