Paura a Baida | Scuolabus si ribalta con bambini a bordo

Un pomeriggio di paura a Baida, dove uno scuolabus si è improvvisamente ribaltato con bambini a bordo. L'incidente, causato da un guasto meccanico, ha messo in allerta le autorità e scatenato il panico tra i piccoli e i genitori. Fortunatamente, grazie all'intervento tempestivo dei soccorritori, tutti i coinvolti stanno ricevendo le cure necessarie.

Incidente in Via Ruffo di Calabria: il mezzo colpito da un guasto meccanico. Attimi di terrore questo pomeriggio a Baida, in via Ruffo di Calabria, dove uno scuolabus si è ribaltato mentre trasportava alcuni bambini di ritorno da una gita scolastica. L'incidente è avvenuto intorno alle 14:50, mentre il veicolo era diretto verso Palermo. Secondo una prima ricostruzione, l'autista avrebbe perso il controllo del mezzo a causa della rottura dei freni, finendo contro un muretto e provocando il ribaltamento dello scuolabus. A bordo una decina di bambini: quattro feriti. Nel veicolo viaggiavano circa dieci bambini, accompagnati da un assistente scolastico.