Argentina-Inghilterra | dai Cimarrones del Trompa alle Malvine il Chapa e il trionfo del 1990

Dalle sfide epiche dei Cimarrones del Trompa alle Malvine, passando per il trionfo del 1990, Argentina e Inghilterra rivivono momenti indimenticabili. Sabato, a La Plata e San Juan, i Pumas e i Rosa si affrontano in due sfide che ripercorrono una storia fatta di vittorie, battaglie e riconciliazioni. Fabio Gomez, testimone di quegli anni, ricorda: "Li ho battuti con il club e poi con la nazionale". Una rivalità che incanta ancora oggi.

Sabato a La Plata e poi a San Juan le due sfide tra Pumas e Rosa: ricordando la storica vittoria allo stadio del Velez, le Falkland, la guerra e una difficile riappacificazione. Fabio Gomez c'era: "Li ho battuti con il club e poi con la nazionale". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Argentina-Inghilterra: dai Cimarrones del Trompa alle Malvine, il Chapa e il trionfo del 1990

In questa notizia si parla di: argentina - inghilterra - cimarrones - trompa

Argentina-Inghilterra: dai Cimarrones del Trompa alle Malvine, il Chapa e il trionfo del 1990.

LIVE Argentina-Inghilterra 23-26, Mondiali rugby 2023 in DIRETTA: gli inglesi agguantano il podio - OA Sport - Tra poco meno di 20 minuti via alla finale per il bronzo dei Mondiali di rugby 2023. oasport.it scrive

Rugby, Argentina e Inghilterra si giocano il podio ai Mondiali - OA Sport - Una finale che nessuno vorrebbe giocare, una finale che mette in palio una medaglia di bronzo che nessuno ricorderà e che vale più per l’onore che altro. Lo riporta oasport.it