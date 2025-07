Come cambia il tabellone di Sinner a Wimbledon con le eliminazioni di Musetti e Shapovalov | moria di teste di serie

Wimbledon si è aperto con un colpo di scena inatteso: le eliminazioni di Musetti e Shapovalov, due delle teste di serie più quotate, hanno rivoluzionato il quadro del torneo. La parte alta del tabellone si presenta ora più aperta e imprevedibile, aprendo nuove possibilità e sfide per i protagonisti in corsa. Questi addii precoce segnano un punto di svolta importante, trasformando il modo in cui si prospetta il cammino verso la finale.

Wimbledon si è aperto con l'uscita di scene di diverse di teste di serie e nella parte alta del tabellone sono fioccate le eliminazioni al primo turno, a cominciare da Lorenzo Musetti (numero 7 del seeding, battuto in quattro set dal georgiano Nikoloz Basilashvili) e dal canadese Denis Shapovalov (numero 27 che ha ceduto in quatto parziali al cospetto dell'argentino Mariano Navone). Questi saluti prematuri hanno chiaramente cambiato fisionomia al tabellone di Jannik Sinner, numero 1 del mondo che oggi ha travolto Luca Nardi e che al secondo turno se la dovrà vedere con l'australiano Aleksandar Vukic.

