Apple starebbe valutando AI di Anthropic o OpenAi per Siri

Apple potrebbe rivoluzionare Siri integrando intelligenze artificiali di terze parti come Anthropic o OpenAI, segnando un importante cambiamento rispetto alla sua tradizionale strategia di sviluppo interno. Questa mossa, secondo Bloomberg News, potrebbe accelerare il rilascio di nuove funzionalità e migliorare l'esperienza utente, aprendo nuovi orizzonti per l’assistente vocale più amato al mondo. Ma quali saranno le sfide di questa scelta innovativa? Solo il tempo lo dirà .

Milano, 1 lug. (askanews) - Apple starebbe valutando la possibilità di utilizzare delle intelligenze artificiali di società esterne, come Anthropic o OpenAI per alimentare Siri. La notizia è stata riportata da Bloomberg News, che ha citato fonti interne all'azienda, e rappresenterebbe un importante cambio di rotta per Apple che ha sempre preferito sviluppare internamente le tecnologie, rimanendone proprietaria; i ritardi nel rilascio dell'aggiornamento di Siri potrebbero aver portato a questa scelta drastica l'azienda, che proprio sull'intelligenza artificiale viene considerata un po' in rincorsa rispetto ai concorrenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Apple starebbe valutando AI di Anthropic o OpenAi per Siri

In questa notizia si parla di: apple - siri - starebbe - valutando

Dopo il “caso Siri” Apple potrebbe correggere la rotta: le novità non saranno più annunciate con mesi d’anticipo - Dopo il caso Siri, Apple potrebbe rivedere le sue strategie di comunicazione, annunciando le novità più vicine alla loro uscita.

Apple starebbe valutando AI di Anthropic o OpenAi per Siri; Apple rassicura i membri del team Siri che si sentono delusi e imbarazzati dal ritardo di Apple Intelligence; Apple valuta un piano B per Siri: in trattativa con OpenAI e Anthropic per un assistente vocale davvero intelligente.

Apple valuta di usare l'IA di OpenAI o Anthropic per Siri - Apple sta valutando la possibilità di utilizzare la tecnologia di intelligenza artificiale delle aziende rivali Anthropic e OpenAI per alimentare una nuova versione del suo assistente digitale Siri, ... Da ansa.it

Apple si guarda intorno e valuta una collaborazione con altri aziende IA per potenziare Siri - Apple potrebbe essere stanca di rinviare continuamente gli aggiornamenti più significativi che riguarderebbero Siri, il suo assistente. msn.com scrive