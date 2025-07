L' annuncio di Fininvest | il Monza è americano Ceduto subito l' 80% tra un anno il restante 20

Fininvest annuncia la cessione immediata dell’80% del Monza 232 Americano, con il restante 20% previsto tra un anno. Brandon Berger ha lasciato il club subito dopo la retrocessione, mentre l’azienda del Biscione manterrà la presenza nel Consiglio di Amministrazione per i prossimi dodici mesi, assicurando continuità e stabilità nel processo di transizione. Una mossa strategica che segna un nuovo capitolo per il club e i suoi tifosi.

Ceduto il club appena retrocesso a Brandon Berger, anche se l'azienda del biscione resterà nel Cda per altri dodici mesi.

