Strage di Bologna la Cassazione ha confermato l’ergastolo per Paolo Bellini

La giustizia ha sancito il suo verdetto definitivo sulla tragica strage di Bologna del 1980. La Cassazione ha confermato l’ergastolo per Paolo Bellini, ex esponente di Avanguardia Nazionale, responsabile del peggior attentato terroristico in Italia che causò 85 vittime e numerosi feriti. Un passo importante verso la verità e la memoria delle vittime, che conclude un lungo percorso giudiziario e riafferma l'impegno della legge nel fare luce sulla storia più buia del nostro paese.

Diventa definitivo l’ergastolo per l’ex esponente di Avanguardia Nazionale, Paolo Bellini, accusato di concorso nella strage di Bologna del 2 agosto 1980, in cui morirono 85 persone e oltre 200 rimasero ferite. I giudici della sesta sezione penale della Cassazione presieduta da Giorgio Fidelbo hanno rigettato il ricorso presentato dalla difesa contro la sentenza pronunciata l’8 luglio di un anno fa dai giudici della Corte d’Assise d’appello di Bologna. “È un passo importante per la piena realizzazione di quel diritto alla verità che spetta non solo alle vittime e alle loro famiglie ma a tutto il popolo italiano su un fatto che ha rappresentato il più grave atto terroristico della storia della repubblica italiana “: così il sostituto procuratore generale della Cassazione Antonio Balsamo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Strage di Bologna, la Cassazione ha confermato l’ergastolo per Paolo Bellini

Con la pronuncia della Cassazione, si chiude un altro capitolo giudiziario sulla strage di Bologna, con la condanna all’ergastolo per Paolo Bellini che diventa ora definitiva. Vai su X

Ultim'ora Strage di Bologna, la Cassazione conferma l'ergastolo per Paolo Bellini https://www.ilfattoquotidiano.it/2025/07/01/strage-di-bologna-la-cassazione-conferm-lergastolo-per-lex-terrorista-paolo-bellini/8044808/ Vai su Facebook

