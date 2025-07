MULTI OpenTyrian2000 3.00 | Arriva su PS Vita Switch e 3DS Aggiornamento 27 Febbraio

Arriva su PS Vita, Switch e 3DS l’atteso aggiornamento di OpenTyrian2000 300, portando il leggendario sparatutto nel palmo della tua mano. OpenTyrian2000, versione open-source di Tyrian, offre un’esperienza fedele e coinvolgente, ambientata nel 2031, dove vestirai i panni di Trent Hawkins. Pronto a salvare la galassia? Scopri tutte le novità e rivivi il fascino di questo classico senza tempo!

OpenTyrian2000 è un port open-source del gioco DOS Tyrian, un fork di OpenTyrian con l'obiettivo di replicare fedelmente l'esperienza di Tyrian 2000, la versione più completa del classico sparatutto verticale. Cos'è Tyrian?. Tyrian è uno sparatutto arcade ambientato nel 20.031, dove interpreti Trent Hawkins, un abile pilota ingaggiato per combattere contro MicroSol e salvare la galassia. Il gioco offre: Modalità storia. Modalità arcade per uno o due giocatori. Multiplayer in rete. File Necessari. Per far funzionare OpenTyrian2000, è necessario scaricare i file dati originali di Tyrian 2000, rilasciati come freeware: