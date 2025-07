Bonny all’Inter completata prima parte dell’Inter! Nuova data per l’ufficialità – Sky

Ange-Yoan Bonny si avvicina sempre di più al sogno nerazzurro. Dopo una stagione brillante con il Parma, il giovane talento classe 2003 ha completato con successo la prima fase delle formalità mediche e burocratiche, segnando un passo fondamentale verso il suo trasferimento ufficiale all’Inter. Con l’accordo tra le due società ormai definito, l’attaccante è pronto a indossare la maglia che sogna da sempre. La sua avventura milanese sta per iniziare, e i tifosi sono in trepidante attesa di vederlo in campo.

Bonny è sempre più vicino a vestire la maglia nerazzurra. L’attaccante classe 2003, reduce da una stagione brillante con il Parma, secondo quanto riportato da Sky Sport ha svolto oggi la prima parte dell’iter previsto per il suo trasferimento a Milano. PRIMA PARTE – Ange-Yoan Bonny dopo aver svolto questa mattina le visite mediche preliminari e parte della documentazione necessaria. L’accordo tra l’Inter e il Parma è ormai definito: si tratta di un’operazione da circa 25 milioni di euro complessivi, tra parte fissa e bonus. La trattativa è stata impostata già da settimane, ma l’ufficialità è stata scaglionata su due giornate. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Bonny all’Inter, completata prima parte dell’Inter! Nuova data per l’ufficialità – Sky

