Roma due fratellini di 8 e 10 anni aggrediti dal rottweiler della nonna | sono gravi

Tragedia a Lavinio, vicino Roma, dove due fratellini di 8 e 10 anni sono stati gravemente feriti dall'aggressione del rottweiler della nonna mentre giocavano nel giardino di casa. Trasportati con l'eliambulanza in ospedale in codice rosso, fortunatamente non sono in pericolo di vita. Le indagini dei carabinieri sono in corso, mentre la comunità si stringe attorno alle famiglie coinvolte in questa drammatica vicenda.

Stavano giocando nel giardino di casa della nonna quando sono stati aggrediti dal rottweiler della donna. E' accaduto a Lavinio, vicino Roma. I bambini, di 8 e 10 anni, sono stati trasportati con l'eliambulanza in ospedale in codice rosso, ma non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri che indagano. A quanto ricostruito il cane della nonna, con regolare microchip, ha scavalcato la recinzione scagliandosi contro i due fratellini. E' stato affidato al servizio veterinario.¬†. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it ¬© Tg24.sky.it - Roma, due fratellini di 8 e 10 anni aggrediti dal rottweiler della nonna: sono gravi

In questa notizia si parla di: sono - nonna - roma - fratellini

L’arma del delitto Poggi si cerca vicino casa della nonna delle gemelle Cappa: chi sono e cosa c’entrano - A Tromello, le ricerche per l'arma del delitto di Chiara Poggi si concentrano vicino alla casa della nonna delle gemelle Cappa.

Ossessionato dal Covid, dal 2020 non mandava i figli a scuola perché non voleva che indossassero la mascherina. E perché convinto della creazione di nuovi virus potenzialmente diffusi nel mondo. Ecco perché il papà dei due fratellini "fantasma" di 9 e 6 an Vai su Facebook

Roma, due fratellini di 8 e 10 anni aggrediti dal rottweiler della nonna: sono gravi; Fratellini di 8 e 10 anni azzannati dal rottweiler della nonna a Lavinio (Roma): sono gravissimi; Fratellini aggrediti dal rottweiler della nonna a Lavinio: i piccoli di 8 e 10 anni in ospedale in codice ross.

Fratellini aggrediti dal rottweiler della nonna a Lavinio: i piccoli di 8 e 10 anni in ospedale in codice rosso - Stavano giocando nel giardino di casa della nonna quando sono stati aggrediti dal rottweiler della donna. Come scrive msn.com

Fratellini aggrediti dal rottweiler della nonna mentre giocano in giardino: sono gravi - Due fratellini di otto e dieci anni sono stati aggrediti dal rottweiler della nonna mentre stavano giocando nel giardino di casa ... Riporta fanpage.it