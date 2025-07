De Rossi stimato ma nessuno lo vuole | sfumano anche Sampdoria e Monza

De Rossi stimato, ma attualmente senza squadra, con Sampdoria e Monza che sembrano sfumare. Alzi la mano chi immaginava un ruolo di rilievo per lui nella prossima stagione: pochi, siamo certi. Questo luglio potrebbe segnare un nuovo capitolo inatteso per il nostro ex capitano, pronto a rinnovarsi e dimostrare ancora il suo valore, anche lontano dal campo. La sua storia, infatti, non finisce qui...

Alzi la mano chi pensava che Daniele De Rossi potesse rimanere senza squadra nella composizione delle panchine italiane per la prossima stagione. Siamo abbastanza sicuri che siate in pochi, ma questo è lo scenario più probabile all’inizio di un luglio che porterà a breve ai ritiri estivi in preparazione di un’annata lunga e faticosa. Un qualcosa sicuramente di strano e inaspettato, sia per quanto fatto vedere poco più di un anno fa a Roma nel post Mourinho sia per l’ingiustizia subita di un esonero, dopo sole 4 partite, tutt’ora inspiegabile. A ciò poi va aggiunto un dato inequivocabile: De Rossi è stimato e d è stato cercato da tanti durante giugno, per quello che è un allenatore giovane ma con idee interessanti, dotato inoltre di un’intelligenza sopra la media e di una tempra non facile da trovare. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - De Rossi stimato, ma nessuno lo vuole: sfumano anche Sampdoria e Monza

In questa notizia si parla di: rossi - stimato - nessuno - vuole

450 MILIARDI DI DEBITO PER LE ARMI: TASSE E TAGLI SULLE SPALLE DEGLI ITALIANI Come stimato dall’Osservatorio Milex, e oggi ribadito dal Corriere della sera, il conto dell’accordo Nato sulle spese in difesa per l’Italia è di 450 miliardi di spese agg Vai su Facebook

MotoGP, Valentino Rossi: da leggenda della MotoGP a genio degli affari; Addio allo stimato medico Gian Paolo Rossi. Per anni direttore del Day Hospital Oncologico; Weekend pasquale da incubo per il traffico: i giorni peggiori.

Roma, De Rossi vuole almeno sei colpi: ecco le prossime mosse | CM.IT - Ad oggi Bove, sempre molto stimato alla Roma e dalla proprietà del club, è valutato sui 20 milioni. Riporta calciomercato.it

Frosinone-Roma, De Rossi alla prova del fuoco (vuole battere il suo amico Di Francesco) - Il Messaggero - Roma, De Rossi alla prova del fuoco (vuole battere il suo amico Di Francesco) Oggi la gara alle 18. Scrive ilmessaggero.it