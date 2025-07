Il ritorno dei BTS è realtà | dopo 34 mesi la prima live in sette E l’annuncio | nuovo album e tour nel 2026

Dopo 34 mesi di attesa, i leggendari BTS sono tornati a farci sognare con una live straordinaria su Weverse, riunendo tutti e sette i membri in un momento di pura emozione. Gli oltre 7,3 milioni di visualizzazioni testimoniano il loro incredibile impatto mondiale. Con entusiasmo e orgoglio, hanno annunciato il loro nuovo album e tour nel 2026, lasciando il fandom di tutto il mondo senza parole. La prossima avventura dei BTS sta per cominciare...

Erano lì, tutti e sette, stretti davanti alla telecamera, come non accadeva da quasi tre anni. RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V e Jung Kook: finalmente di nuovo insieme, finalmente BTS. La live su Weverse, andata in onda oggi è diventata in pochi secondi uno degli eventi più seguiti nella storia del fandom globale: oltre 7,3 milioni di visualizzazioni in tempo reale. Giocosi, sorridenti, emozionati, i BTS hanno annunciato ciò che ARMY di tutto il mondo sognava: un nuovo album in uscita nella primavera del 2026 e un tour mondiale che li riporterà sul palco insieme dopo quasi quattro anni. “Pubblicheremo un nuovo album nella primavera del prossimo anno,” hanno detto i membri. 🔗 Leggi su Panorama.it