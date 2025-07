Martina Oppelli rinnova la battaglia per il suicidio assistito

Martina Oppelli, coraggiosa e determinata, rinnova la sua battaglia per il diritto al suicidio assistito, opposta ancora una volta ai dinieghi dell’Asugi. Questa donna triestina, affetta da sclerosi multipla da oltre vent’anni e tetraplegica, sceglie di non arrendersi di fronte a un trattamento che definisce “disumano”. La sua lotta rappresenta un grido di giustizia e umanità, che merita attenzione e rispetto.

Terza opposizione al diniego dell'Asugi: "Un trattamento disumano". Martina Oppelli, 49 anni, residente a Trieste e affetta da sclerosi multipla da oltre vent'anni, si trova costretta a presentare una nuova opposizione contro il rifiuto dell'Azienda Sanitaria Locale alla sua richiesta di accesso al suicidio assistito. La donna, tetraplegica, ha ricevuto il terzo diniego da parte dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (Asugi), lo scorso 4 giugno. A renderlo noto è l' Associazione Luca Coscioni, che da tempo segue e supporta il suo caso. La motivazione: "Manca un trattamento di sostegno vitale".

