Incidente sul lavoro a Vicenza | due operai intossicati uno è in coma

Un grave incidente sul lavoro a Vicenza scuote la comunità: due operai della Salgaim Ecologic sono stati colti da intossicazione mentre lavoravano in una buca, uno dei quali si trova ora in coma. Mentre le cause precise sono ancora in fase di accertamento, si ipotizzano esalazioni nocive o un colpo di calore. La vicenda evidenzia l'importanza della sicurezza sul lavoro e la necessità di misure preventive efficaci.

Stavano lavorando in una buca quando si sono sentiti male entrambi, molto probabilmente per esalazioni nocive anche se non si esclude l’ ipotesi del caldo. Così due operai della Salgaim ecologic di Tezze sul Brenta, azienda specializzata nel recupero di scarti animali, hanno accusato un malore, quasi contemporaneamente attorno alle 15.30. Uno dei due è riuscito a tirarsi fuori dalla buca ed è stato ricoverato in codice giallo, mentre il secondo è stato soccorso in condizioni gravissime e incosciente all’interno dell’azienda nel Vicentino. Sottoposto a rianimazione, intubato e portato in elicottero all’ospedale San Bassiano di Bassano del Grappa, è in condizioni critiche. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Incidente sul lavoro a Vicenza: due operai intossicati, uno è in coma

In questa notizia si parla di: operai - incidente - lavoro - vicenza

Cede il solaio di una scuola in costruzione: volo di tre metri per sei operai, trasportato d’urgenza in ospedale. L’incidente nel comune di Marino, zona Santa Maria delle Mole - Un grave incidente si è verificato questo pomeriggio a Santa Maria delle Mole, nel comune di Marino, dove il crollo del solaio di una scuola in costruzione ha coinvolto sei operai.

OPERAI - ORA SI POSSONO SCARICARE DIRETTAMENTE IN DISCARICA. VENEZIA Il sospetto che il giovane con il torace schiacciato, trovato a una fermata del bus a Mestre mercoledì, fosse stato scaricato dopo un incidente sul lavoro era fondato. I carabi Vai su Facebook

Vicenza, due operai colti da malore per il caldo: uno è grave; Incidente sul lavoro a Vicenza: due operai intossicati, uno è in coma; Ancora sangue sul lavoro, tre operai morti In Veneto, Lazio e Campania.

Vicenza, due operai colti da malore per il caldo mentre lavoravano in una buca: uno grave - Leggi su Sky TG24 l'articolo Vicenza, due operai colti da malore per il caldo mentre lavoravano in una buca: uno grave ... Riporta tg24.sky.it

Operai si sentono male mentre lavorano in una buca, uno rianimato e intubato: in gravi condizioni a Vicenza - Per motivi ancora da accertare, i due operai sono stati colti da malore improvviso quasi contemporaneamente nell'azienda di Tezze sul Brenta, in provincia ... fanpage.it scrive