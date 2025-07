Puntasacra Film Fest 2025 il programma | tra gli ospiti Edoardo Leo Luca Marinelli e Vittoria Puccini

Preparati a vivere un’estate indimenticabile al Puntasacra Film Fest 2025, il festival estivo di punta ideato da Alice nella Città. Dal 11 al 20 luglio all’Idroscalo di Ostia, ospiti come Edoardo Leo, Luca Marinelli e Vittoria Puccini porteranno magia e talento sotto il sole. Un’esperienza che va oltre il cinema, un’occasione per scoprire storie, emozioni e incontri unici. Non perderti questa straordinaria celebrazione cinematografica!

Il programma del Puntasacra Film Fest 2025, il festival estivo ideato da Alice nella Città: tra gli ospiti Edoardo Leo, Luca Marinelli, Luca Bigazzi, Vittoria Puccini i direttori Fabia Bettini e Gianluca Giannelli. Si svolgerà dall’11 al 20 luglio all’ Idroscalo di Ostia la quarta edizione del Puntasacra Film Fest, un evento che è più di una semplice arena. Puntasacra si presenta come una realtà unica nel suo genere, lontana dalle mappe culturali della città e dalla logica commerciale dell’industria cinematografica. Un’iniziativa necessaria che mette il cinema al centro di un progetto culturale e di inclusione importante per una delle periferie più ai margini della Capitale. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Puntasacra Film Fest 2025, il programma: tra gli ospiti Edoardo Leo, Luca Marinelli e Vittoria Puccini

Puntasacra Film Fest, IV edizione all'Idroscalo di Ostia - Preparati a vivere un’esperienza cinematografica unica nel cuore dell’estate: dall’11 al 20 luglio, l’Idroscalo di Ostia si trasforma nella cornice della quarta edizione del Puntasacra Film Fest.

