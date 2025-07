Tudor a Sport Mediaset | Il Real Madrid è ai livelli del Manchester City bisogna resettare e non arrendersi Vi dico come sta Gatti

Tudor a Sport Mediaset invita alla determinazione: «Bisogna resettare e non arrendersi». Con la Juventus pronta ad affrontare il Real Madrid negli ottavi di finale, questa partita rappresenta un’occasione d’oro per riscattarsi e dimostrare il proprio valore. La sfida contro una delle squadre più forti al mondo potrebbe segnare il cammino verso i quarti, confermando che, anche di fronte alle difficoltà, la crescita e la tenacia sono le chiavi del successo.

Tudor a Sport Mediaset: «Bisogna resettare e non arrendersi». Le dichiarazioni del tecnico prima del match degli ottavi di finale. Questa sera la Juve sarà impegnata nell’ottavo di finale contro il Real Madrid, una delle squadre più forti al mondo, e questa partita rappresenta una grande occasione per i ragazzi di Igor Tudor di riscattarsi e dimostrare il loro valore. L’accesso ai quarti di finale sarebbe un traguardo importante, soprattutto dopo la partenza del girone con un risultato negativo. La vincente della partita tra Juventus e Real Madrid incontrerà ai quarti di finale una tra Borussia Dortmund e Monterrey. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tudor a Sport Mediaset: «Il Real Madrid è ai livelli del Manchester City, bisogna resettare e non arrendersi. Vi dico come sta Gatti»

In questa notizia si parla di: tudor - sport - mediaset - realmadrid

Scanavino a Sport Mediaset: «Stiamo progettando il futuro della Juve con Giuntoli. Tudor? Al momento siamo molto soddisfatti. Sul futuro dell’allenatore, Calvo e Chiellini vi dico questo» - L’ad della Juventus, Maurizio Scanavino, ha condiviso importanti aggiornamenti sul futuro del club in un’intervista a Sport Mediaset.

Clamoroso a Orlando!! ?! bit.ly/4nHzlqW #SportMediaset Vai su Facebook

Juventus, Tudor suona la carica: Dimentichiamo il City, con il Real senza timori; Real Madrid-Juventus al Mondiale per club, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e probabili formazioni; Real Madrid-Juventus stasera, ottavi del Mondiale per Club: orario, dove vederla in TV e streaming gratuito.

Tudor a Sport Mediaset: «Il Real Madrid è ai livelli del Manchester City, bisogna resettare e non arrendersi. Vi dico come sta Gatti» - Le dichiarazioni del tecnico prima del match degli ottavi di finale Questa sera la Juve sarà impegnata nell’ottavo di finale contro il Rea ... Riporta juventusnews24.com

Sportmediaset - Juve, con il Real Madrid spazio a Rugani in difesa? Rientra Conceicao - Igor Tudor, tecnico della Juventus, sta risolvendo gli ultimi dubbi di formazione in vista della sfida degli ottavi di finale del Mondiale per Club contro il Real Madrid, in programma stasera ... Come scrive tuttojuve.com