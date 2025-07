Maxi risse furti e un tentato omicidio | chiusa la discoteca Art di Desenzano la decisione del questore

Una notte di sregolatezza e violenza scuote Desenzano del Garda: l'Art Club Disco, teatro di maxi risse, furti e un tentato omicidio, è stata chiusa per 20 giorni dal Questore di Brescia. Una decisione drastica per garantire sicurezza e tranquillità ai cittadini, che ora sperano in un rapido ritorno alla normalità. La questione rimane sotto i riflettori, suscitando dibattiti sulla gestione della vita notturna e la tutela dei frequentatori.

