Figuraccia di Conte e Schlein sul Pnrr | quando davano a Meloni dell’incompetente FdI li irride

La recente approvazione della settima rata del PNRR da parte della Commissione europea rappresenta un traguardo importante per l’Italia, con 18,3 miliardi di euro in arrivo. Tuttavia, il passato ha visto figuracce e polemiche, come quella di Conte e Schleini che, in passato, deridevano Meloni e il suo governo, chiamandoli incompetenti. Ora, con oltre 140 miliardi ricevuti, si dimostra che i risultati parlano più delle critiche.

La Commissione europea ha approvato la settima rata del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) destinata all’Italia, per un ammontare complessivo di 18,3 miliardi di euro. Il via libera è arrivato a seguito della valutazione positiva sul raggiungimento dei 64 obiettivi previsti, tra milestone e target, relativi a questa nuova tranche. Con l’erogazione della settima rata, l’Italia sale a oltre 140 miliardi di euro ricevuti, equivalenti al 72% dell’intera dotazione del Pnrr, confermando – come sottolineato da Palazzo Chigi – il primato europeo nell’attuazione del Piano. E’ il frutto del buon lavoro del governo, della sua stabilità e credibilità, risultato di un lavoro certosino e rigoroso. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Figuraccia di Conte e Schlein sul Pnrr: quando davano a Meloni dell’incompetente. FdI li irride

