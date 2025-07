Gabriel Garko in sedia a rotelle L’attore ricoverato in clinica la paura dei fan | cosa succede

Gabriel Garko, 52 anni, ha sorpreso i suoi fan apparendo su una sedia a rotelle e visibilmente provato, suscitando grande preoccupazione. Attualmente impegnato nelle riprese della serie “Colpa dei sensi” a Roma, l’attore ha lasciato una clinica privata supportato da stampelle e dall’affetto della collega Anna Safroncik. Le immagini condivise sui social hanno acceso un coro di interrogativi: cosa starà succedendo realmente?

Gabriel Garko è apparso in condizioni visibilmente provate e su una sedia a rotelle, catturando l’attenzione dei fan preoccupati. Attualmente impegnato nelle riprese della nuova serie “Colpa dei sensi” a Roma, l’attore di 52 anni è stato visto lasciare una clinica privata, supportato da stampelle e dall’affetto della collega Anna Safroncik, coprotagonista della fiction targata Mediaset. Le immagini condivise sui social mostrano Garko prima in barella e poi durante il trasporto all’interno della clinica, la Villa Mafalda. Il video intende rassicurare il pubblico, documentando l’attore mentre riceve assistenza medica e conforto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Gabriel Garko in sedia a rotelle”. L’attore ricoverato in clinica, la paura dei fan: cosa succede

In questa notizia si parla di: gabriel - garko - sedia - rotelle

È tutta ‘Colpa dei Sensi’ con Gabriel Garko e Anna Safroncik - Dopo il grande successo di "Se potessi dirti addio", torna l’attesa con "Colpa dei sensi", una serie coinvolgente diretta da Simona Izzo e con protagonisti Gabriel Garko e Anna Safroncik.

Gabriel Garko in sedia a rotelle dopo un infortunio sul set: Non mollo, tornerò presto; Gabriel Garko in ospedale, la foto in sedia a rotelle allarma i fan. Cosa gli è successo; Gabriel Garko in ospedale, le immagini in sedia a rotelle: Nonostante tutto, non mollo.

Gabriel Garko in ospedale, la foto in sedia a rotelle allarma i fan. Cosa gli è successo - L’attore ha avuto un incidente durante le riprese sul set della nuova fiction targata Mediaset ‘Colpa dei sensi’: “Non mollo, Tornerò più forte di prima” ... Secondo libero.it

Incidente per Gabriel Garko: il video in sedia a rotelle preoccupa i fan - Lo abbiamo visto discutere con qualche haters sui social di recente, or ... Da msn.com