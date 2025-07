leonardo rafforza le sue soluzioni di cyber sicurezza

Leonardo rafforza la sua presenza nel settore della cyber sicurezza, consolidandosi tra le prime 12 realtà mondiali nei settori difesa e aerospazio. Con l'acquisizione del 24,55% di Ssh Communications Security Corporation per 20 milioni di euro, l’azienda italiana dimostra il suo impegno nel garantire soluzioni di sicurezza affidabili e all’avanguardia. Questa strategia rafforza ulteriormente la leadership europea di Leonardo nella Trusted Cyber Security, un modello di sicurezza che...

Rafforzamento nel settore Cyber per la nostra Leonardo, oggi tra le 12 maggiori realtà mondiali nei settori difesa e aerospazio. È stata decisa l’acquisizione del 24,55% della società finlandese Ssh Communications Security Corporation per venti milioni di euro. L’investimento è coerente con il Piano Industriale di Leonardo e consolida la leadership europea dell’azienda italiana nella Trusted Cyber Security, ovvero il modello di sicurezza informatica nel quale la fiducia non è mai implicita ma va sempre verificata. L’obiettivo è costruire un futuro digitale sicuro nel quale il principio “ mai confidare, verificare sempre ” sia concretamente raggiungibile da realtà e risorse soltanto europee. 🔗 Leggi su Panorama.it