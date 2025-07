Beukema al Napoli l’ultima ora di Romano | Nuovi contatti in giornata Cosa si sono detti i club

Il Napoli accelera sul fronte mercato per rinforzare la difesa, e il nome caldo è Sam Beukema. L’obiettivo degli azzurri mantiene aperto il dialogo con il club olandese, e nelle ultime ore sono emerse novità importanti sugli sviluppi di oggi. Cosa si sono detti i club? La trattativa si infiamma: ecco gli ultimi aggiornamenti sulla possibile svolta nel futuro del difensore.

Il difensore resta uno degli obiettivi degli azzurri e dall'esperto di mercato arrivano importanti novità sulla giornata di oggi: ecco cosa è emerso Sam Beukema è il grande obiettivo di mercato del Napoli per il reparto difensivo. La società partenopea vuole rinforzarsi in quella zona di campo e punta da settimane al centrale olandese. Lo stesso ha aperto al trasferimento in azzurro, sottolineando come sarebbe pronto a saltare su un treno che potrebbe cambiargli la carriera. Sotto la guida di ad Antonio Conte punterebbe fortemente allo scudetto. Beukema sarebbe protagonista anche in Champions League, alternandosi con Buongiorno e Rrahmani e andando a consolidare la miglior difesa d'Europa dello scorso anno.