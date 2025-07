Conferenza stampa Chivu post Inter Fluminense | Questo Mondiale mi è servito le parole di Lautaro avevano uno scopo Da Bonny mi aspetto questo

Dopo la sfida tra Inter e Fluminense al Mondiale per Club, Cristian Chivu ha preso parola in conferenza stampa, analizzando il risultato e le parole di Lautaro. Le dichiarazioni dell’attaccante argentino non sono state casuali: sembrano caricare l’ambiente di determinazione e voglia di riscatto. In un contesto di sfide dure e aspettative alte, ogni parola diventa uno spunto di riflessione e motivazione. La strada verso il successo è ancora tutta da scrivere.

Conferenza stampa Chivu, le parole dell’allenatore dell’Inter dopo la sconfitta contro il Fluminense al Mondiale per Club. I dettagli. Cristian Chivu ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta dell’ Inter contro il Fluminense al Mondiale per Club. PAROLE LAUTARO –  «Credo che nelle sue parole tiri fuori un po’ di competitivitĂ , di voglia, di riscatto di una stagione difficile, finita non nel modo migliore. Un po’ rispecchiano anche le mie parole, all’inizio dicevo che bisogna remare nella stessa direzione, guardarsi negli occhi e accettare di fare un po’ di autocritica senza puntare il dito verso qualcun altro. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Conferenza stampa Chivu post Inter Fluminense: «Questo Mondiale mi è servito, le parole di Lautaro avevano uno scopo. Da Bonny mi aspetto questo»

Inter-River Plate: la conferenza stampa prepartita di Chivu - una determinazione e una lucidità sorprendente. Chivu ha sottolineato l'importanza di affrontare questa sfida con il massimo impegno, concentrati sull'obiettivo di passare il turno e regalare ai tifosi italiani un'altra grande emozione internazionale.

