Inter-news.it - LIVE – Inter-Bologna 0-0, comincia la partita a San Siro!

è la sfida valida per il recupero della diciannovesima giornata di Serie A. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. I nerazzurri giocheranno contro i rossoblù allenati da Vincenzo Italiano. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 20.45 italiane, si gioca allo stadio Giuseppe Meazza in San.1? PRIMO SQUILLO! I nerazzurri escono dalla prima pressione del, Dumfries serve Thuram in diagonale, il francese calcia al volo. Ma la palla vola alta!20.45LAA SAN20:40 Squadre nuovamente in campo, tra poco il fischio dell’arbitro!20:33 Allenamento terminato, squadre degli spogliatoi. Tra meno di dieci minuti il fischio d’inizio!20:17in campo a Sanper l’allenamento prima della