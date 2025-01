Thesocialpost.it - Italia, terremoto: scossa nel pomeriggio

Unadiè stata registrata oggi, mercoledì 15 gennaio, alle ore 16:34 in Emilia Romagna, destando preoccupazione tra la popolazione. Le stime preliminari indicano una magnitudo compresa tra 3.2 e 3.7, con epicentro localizzato nel territorio del Modenese.Laè stata percepita distintamente in diversi comuni della zona, ma al momento non sono stati segnalati danni a persone o edifici. I rilevamenti definitivi da parte dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) sono attesi nelle prossime ore per fornire dettagli più precisi sull’evento sismico.I cittadini delle aree coinvolte hanno raccontato di aver avvertito un breve tremore, accompagnato da rumori provenienti dal sottosuolo. Le autorità locali stanno monitorando la situazione per garantire la sicurezza e valutare eventuali necessità di intervento.