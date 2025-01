Formiche.net - Doroghe sintetiche, ecco come il fentanyl arriva anche ai consumatori inconsapevoli

Leggi su Formiche.net

Uno studio pubblicato su The Lancet pochi giorni fa ha acceso i riflettori su una preoccupante tendenza globale: la proliferazione di droghee nitazeni, contenute all’interno di farmaci apparentemente autentici. Il fenomeno, già devastante in Nord America, si sta espandendo in Europa, America Latina e Australia, sollevando timori per una crisi su scala mondiale. Secondo gli autori – Daniel Ciccarone, professore di Medicina di famiglia e di comunità presso l’Università della California San Francisco e Joseph Friedman, ricercatore presso il dipartimento di Psichiatria dell’Università della California San Diego – gli ultimi sviluppi stanno ampliando le fasce di popolazione vulnerabili ai rischi legati alle sostanze illecite.LA CRISI CHE SCUOTE GLI USA (E IL MONDO)Ilè attualmente la prima causa di morte negli Stati Uniti per la fascia d’età compresa tra i 18 e i 45 anni.