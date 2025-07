Progreditur le storie e le persone di Marcianise nel nuovo libro di Tartaglione

Con uno stile coinvolgente e autorevole, Tartaglione ci invita a scoprire le sfumature di una città in continua evoluzione, attraverso storie di coraggio, passione e innovazione. “Progreditur” non è solo un libro, ma un vero e proprio viaggio attraverso il cuore pulsante di Marcianise, un tributo alle persone che costruiscono il suo futuro. Un’opera imperdibile per chi desidera conoscere più da vicino questa realtà vivace e affascinante.

È uscito per le edizioni Wood & Stein il nuovo libro di Alessandro Tartaglione dal titolo “Progreditur. Storie e persone dalla città che avanza“. Dopo il successo del suo precedente volume, Tartaglione torna a raccontare personaggi ed episodi riguardanti la sua città patria, Marcianise, e non. 🔗 Leggi su Casertanews.it

