LIVE Italia-Serbia 2-0 Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA | le azzurre conquistano anche il secondo set!

L’Italia conquista il secondo set contro la Serbia nella Nations League femminile 2025, regalando emozioni e sorprese ai tifosi. Le azzurre, guidate dalla tenace Antropova e dalla determinazione di Nervini, dimostrano carattere e talento, rimontando uno svantaggio che sembrava insormontabile. La vittoria si fa sempre più vicina, e il pubblico è in attesa di un’altra grande prova. Restate con noi per non perdere neanche un punto di questa sfida avvincente!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.01 Antropova è una certezza e continua ad essere l’arma in più dell’Italia anche nel secondo set! In attacco trova la costanza che mancava all’Italia nella prima metà del secondo set e aiuta le azzurre a rimontare un set che sembrava chiuso in favore della Serbia! 26-24 NERVINI METTE A TERRA L’ATTACCO E CI CONSEGNA IL SECONDO SET!! 25-24 ANCORA ANTROPOVA!!! Altro attacco e altro punto per lei!! 24-24 Boskovic annulla il set point azzurro: si va ai vantaggi. 24-23 Questa volta non ci sono dubbi! Mani out di Antropova! Si rigioca il punto, l’invasione della serba non sembra esserci stata! Ovviamente Terzic vuole vederci chiaro e chiama il challenge. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Serbia 2-0, Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA: le azzurre conquistano anche il secondo set!

