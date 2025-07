Soccorsi con il Drago tre polacchi sul San Martino.

montagna, ma grazie all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, la situazione si è risolta senza conseguenze gravi. La loro prontezza ha evitato un potenziale disastro, ricordandoci l’importanza di rispettare i percorsi e di essere sempre preparati. Un richiamo alla prudenza per tutti gli escursionisti, affinché ogni avventura possa concludersi in sicurezza e serenità.

Si sono trovati in difficoltà in zona Pizzetti mentre erano diretti sul San Martino. Protagonisti della disavventura tre escursionisti stranieri, prontamente soccorsi e portati in salvo dai vigili del fuoco. Qualche momento di paura dopo che avevano imboccato un sentiero sbagliato sulla. 🔗 Leggi su Leccotoday.it