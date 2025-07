Rios dice si alla Roma | il Palmeiras chiede 30 milioni

La trattativa tra la Roma e Richard Rios si infiamma, con i giallorossi determinati a finalizzare l’accordo. Il centrocampista colombiano, desiderato da Gasperini, ha già dato il suo sì, ma il Palmeiras, proprietario del cartellino, chiede 30 milioni di euro, complicando la corsa all’operazione. La squadra di Trigoria sta accelerando i tempi, sperando di trovare un’intesa che possa portare il talento sudamericano a Roma, chiudendo così un affare strategico per il futuro della rosa.

La Roma stringe i tempi per Richard Rios, ma l’operazione non è ancora vicina alla chiusura. Il centrocampista colombiano, classe 2000, è da settimane in cima alla lista dei desideri di Gian Piero Gasperini, che lo considera il tassello ideale per rinforzare il cuore della mediana. Ma la distanza con il Palmeiras, proprietario del cartellino, rischia di complicare il piano tracciato da Frederic Massara. Rios ha detto sì, ma il Palmeiras non fa sconti. Rios ha già espresso gradimento totale per il trasferimento nella Capitale. Dinamico, strutturato fisicamente, abile sia nel recupero palla che negli inserimenti offensivi, è il profilo perfetto per interpretare il gioco gasperiniano. 🔗 Leggi su Sololaroma.it