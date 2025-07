Sachsenring Marquez | Aspettative alte Bagnaia | Tutta la pressione sarà su di lui

Sachsenring si prepara a vivere emozioni intense, con Marquez e Bagnaia pronti a sfidarsi sotto le luci tedesche. Le aspettative sono alte, e tutta la pressione ricade su di loro: il campione spagnolo della Ducati punta al suo dodicesimo trionfo in Germania, mentre il talento italiano Bastianini salta l’appuntamento per un’infiammazione acuta. La corsa promette spettacolo, tra sfide, vittorie e nuovi record da conquistare.

Lo spagnolo della Ducati, leader iridato, va a caccia del dodicesimo centro in Germania. Suo fratello Alex ha ricevuto il "fit" dei medici, mentre Bastianini salterĂ il weekend a causa di un'infiammazione acuta dell'appendice. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sachsenring, Marquez: "Aspettative alte". Bagnaia: "Tutta la pressione sarĂ su di lui"

MotoGP, copione già scritto o colpo di scena? Marc Marquez arriva al Sachsenring con un doppio filotto vincente da allungare… - Nel mondo della MotoGP, alcuni protagonisti scrivono la storia con imprese straordinarie. Marc Marquez, il celebre El Truen de Cervera, ha appena scritto un nuovo capitolo: tre vittorie consecutive in tre weekend di fila, un record che nessuno aveva ancora sfiorato nella storia recente.

