Gaia Costa morta investita a Porto Cervo | Vivian Spohr indagata per omicidio stradale

Tragedia a Porto Cervo: Gaia Costa, giovane di 24 anni, perde la vita dopo essere stata investita sulle strisce pedonali da un SUV condotto da Vivian Spohr, indagata per omicidio stradale. L’incidente, avvenuto in pieno giorno, ha sconvolto la Costa Smeralda. Mentre la vittima si dirigeva al lavoro, la vita di Gaia si è spezzata in un attimo. Una vicenda che solleva numerosi interrogativi e riflessioni sulla sicurezza e la responsabilità sulle strade.

Stava attraversando le strisce pedonali quando un Suv l’ha colpita in pieno. Gaia Costa, 24 anni, è morta martedì in Costa Smeralda dopo un disperato tentativo di soccorso. La giovane era diretta al lavoro. L’incidente è avvenuto intorno alle 13.30 in via Aga Khan a Porto Cervo. Alla guida del Suv c’era Vivian Alexandra Spohr, 51 anni, manager tedesca e moglie dell’amministratore delegato di Lufthansa, Carsten Spohr. La donna, in vacanza nella sua casa in Sardegna, non si sarebbe accorta della giovane e si è fermata solo dopo l’impatto, venendo colta da malore. Risultata negativa ai test alcolici e tossicologici, è ora indagata per omicidio stradale dalla Procura di Tempio. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Gaia Costa morta investita a Porto Cervo: Vivian Spohr indagata per omicidio stradale

