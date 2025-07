Wesley Juventus | la Roma fa sul serio accordo già trovato col brasiliano! Ma il Flamengo ha fatto questa richiesta ai giallorossi novità importanti

La Roma si sta muovendo con decisione sul fronte Wesley, con un accordo già in vista con il talento brasiliano. Mentre il Flamengo ha avanzato una richiesta importante ai giallorossi, la trattativa entra nel vivo, promettendo colpi di scena e novità imminenti. La strategia della società capitolina si fa sempre più chiara: portare a termine un colpo che potrebbe rivoluzionare la rosa. Ma cosa succederà ora?

