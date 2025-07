Napoli parte il rifacimento del Maradona | si punta a un prato top!

Il Napoli si prepara a una rivoluzione verde: il Maradona sarà protagonista di un sostanzioso rifacimento del prato, assicurando un campo all’altezza delle grandi sfide future. La stagione 2025/26 segnerà un nuovo capitolo, con un impianto rinnovato e pronto ad accogliere i tifosi. Giovanni Castelli, agronomo della Lega Serie A, ha svelato le novità: un intervento che promette di elevare ancora di più lo spettacolo.

Ci sono importanti novità in vista della nuova stagione: interventi in corso su diversi stadi di Serie A, incluso l'impianto del Napoli. La stagione 202526 del Napoli inizierà lontano dallo Stadio Diego Armando Maradona, ma con una grande novità: il terreno di gioco sarà completamente rifatto. A confermarlo è Giovanni Castelli, agronomo della Lega Serie A, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione "Radio Goal". Maradona, campo nuovo dopo i concerti. Secondo quanto dichiarato da Castelli, il rifacimento del terreno del Maradona era diventato necessario dopo i concerti estivi.

