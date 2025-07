Energia | Testa Agsm Aim ‘investiamo su reti e rinnovabili’ 

Il futuro energetico si costruisce oggi, con investimenti strategici nelle reti e nelle energie rinnovabili. Federico Testa, presidente di Agsm Aim, annuncia un impegno di circa un miliardo di euro nei prossimi cinque anni, puntando a creare occupazione e generare ricchezza per il territorio. Questa visione ambiziosa promette di trasformare il panorama energetico italiano, contribuendo a un domani più sostenibile e prospero.

