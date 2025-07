Giovane investito nel villaggio turistico | una denuncia per tentato omicidio

Un giovane investito nel cuore di Ostuni, un incidente che scuote una tranquilla località turistica. La polizia ha iscritto a piede libero il conducente dell’auto coinvolto, indagato per tentato omicidio, mentre le analisi tossicologiche hanno svelato che sia la vittima che l’aggressore erano sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Un episodio che solleva interrogativi sulla sicurezza e il rispetto delle regole in ambienti vacanzieri. La vicenda continua a svilupparsi, lasciando spazio a molte domande.

OSTUNI - È indagato a piede libero per tentato omicidio il conducente dell’auto che, all’alba di ieri (9 luglio 2025), ha investito un diciottenne romano all’interno del villaggio "Rosa Marina" di Ostuni. Gli esami tossicologici, inoltre, hanno rivelato che sia la vittima che l'aggressore erano. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

