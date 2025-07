Ex Inter Sanchez può restare in Serie A | arriva la decisione sul futuro con l’Udinese

Dopo un'estate ricca di aspettative, il destino di Alexis Sanchez con l'Udinese si appresta a essere svelato. L’ex Inter, protagonista di numerose sfide e reti decisive, potrebbe ancora vestire la maglia bianconera o prepararsi a una nuova avventura fuori dall’Italia. La decisione finale sulla sua permanenza o partenza sarà rivelata nelle prossime settimane, lasciando i tifosi nerazzurri e friulani in attesa di un verdetto che potrebbe influenzare il volto della prossima stagione di Serie A.

Ex Inter, le ultime sul futuro di Alexis Sanchez con l’Udinese in vista della prossima stagione di Serie A. Tutti i dettagli in merito. L’ Udinese riparte con grande fiducia per la nuova stagione, con Kosta Runjaic confermato alla guida della squadra e con un contratto prolungato fino al 2027. Tuttavia, tra gli interrogativi da risolvere c’è il futuro di Alexis Sanchez, ex Inter, che potrebbe essere lontano da Udine nonostante il contratto che lo lega al club friulano fino al 2026. La stagione appena conclusa per il cileno è stata travagliata, segnata da infortuni e un impiego ridotto, tanto da sollevare dubbi sul suo futuro in bianconero. 🔗 Leggi su Internews24.com