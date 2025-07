Orrore a Milazzo cadavere ritrovato in strada

Una scoperta sconvolgente scuote Milazzo: un cadavere è stato rinvenuto in strada nel pomeriggio di oggi, alimentando il clima di paura e mistero tra i cittadini. La polizia e il medico legale sono sul posto, avviando le indagini per chiarire l’origine di questo episodio inquietante. La comunità si interroga su cosa possa aver portato a questo triste evento, e le autorità promettono trasparenza. Restate aggiornati per ogni sviluppò.

Macabra scoperta nel pomeriggio a Milazzo. Intorno alle 15.30 è stata segnalata la presenza di un cadavere di un uomo in via Capuana, in una stradina della riviera di Ponente nei pressi di un terreno incolto. Sul posto la polizia insieme al medico legale che sta compiendo i primi accertamenti. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

