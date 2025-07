Tour de France 2025 tutte le classifiche | Jonathan Milan riprende la maglia verde Pogacar perde tre maglie

Il Tour de France 2025 si infiamma: Jonathan Milan si riprende la maglia verde con uno sprint mozzafiato alla sesta tappa, superando Pogacar che perde terreno in tre classifiche. La battaglia per la prestigiosa casacca a punti è più aperta che mai, promettendo emozioni e colpi di scena fino all’ultimo chilometro. Il Campione del...

Jonathan Milan si è ripreso la maglia verde al Tour de France 2025: il velocista italiano ha sprintato al traguardo volante della sesta tappa ed è tornato al comando della classifica a punti, dimostrando di avere tutte le carte in regola per lottare per la conquista della prestigiosa casacca alla Grande Boucle. L'alfiere della Lidl-Trek ha sopravanzato lo sloveno Tadej Pogacar, che oggi ha perso il primato in tre graduatorie. Il Campione del Mondo ha infatti ceduto la maglia gialla per un solo secondo in favore dell'olandese Mathieu van der Poel, che è volato al comando della generale con un solo secondo di vantaggio sul balcanico.