Simone Cristicchi annuncia la paralisi di Bell | salta il concerto al Forte di Bard

Simone Cristicchi si ferma, la sua voce si spegne temporaneamente. L’artista ha annunciato sui social di essere stato colpito dalla paralisi di Bell, una condizione che lo impone a prendersi cura di sé. A causa di questa diagnosi, l’artista ha deciso di saltare il suo atteso concerto al Forte di Bard, sottolineando l’importanza di riposo e attenzione. La sua salute viene prima di tutto, ma non vediamo l’ora di rivederlo presto in scena.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’annuncio sui social: “Serve riposo e attenzione”. Simone Cristicchi ha rivelato di essere stato colpito dalla paralisi di Bell, una condizione neurologica temporanea che influisce sui muscoli del volto. Lo ha comunicato lui stesso tramite una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, spiegando di aver bisogno di tempo per riprendersi, con riposo assoluto e cure adeguate. A causa di questa diagnosi, l’artista ha dovuto annullare l’esibizione prevista per il 12 luglio al Forte di Bard, in Valle d’Aosta, all’interno della rassegna Aosta Classica. La cancellazione era già stata anticipata dagli organizzatori, che avevano parlato di “un sopravvenuto problema di salute dell’artista”. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Simone Cristicchi annuncia la paralisi di Bell: salta il concerto al Forte di Bard

In questa notizia si parla di: simone - cristicchi - paralisi - bell

Simone Cristicchi sta male e ferma il tour: ecco cos’è la paralisi di Bell - Simone Cristicchi si ferma improvvisamente, costretto a cancellare il suo concerto in Valle d’Aosta a causa di una paralisi di Bell, una condizione che colpisce improvvisamente il volto.

Cos’è la Paralisi di Bell, la malattia che ha colpito Simone Cristicchi; Simone Cristicchi ha la paralisi di Bell, annullato il concerto in Valle D’Aosta; Simone Cristicchi annulla il concerto in Valle d’Aosta: «Ho la paralisi di Bell». Cos'è, i sintomi e le cause.

Simone Cristicchi ha la paralisi di Bell, annullato il concerto in Valle D'Aosta - Il cantautore è stato costretto ad annullare il concerto che si sarebbe tenuto il prossimo 12 luglio in Valle D'Aosta, a causa dell'improvviso problema di ... Come scrive msn.com

Simone Cristicchi ha la paralisi di Bell: il cantante annulla il suo concerto in Valle d’Aosta - Simone Cristicchi ha annunciato, attraverso una storia su Instagram, di soffrire della paralisi di Bell, una forma di parlisi facciale acuta ... Si legge su fanpage.it