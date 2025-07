LIVE Italia-Serbia 1-0 Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA | occhio alla reazione delle serbe 9-12

Un'emozionante sfida di volley femminile tra Italia e Serbia si sta svolgendo nella Nations League 2025, regalando momenti di pura tensione e spettacolo. Le azioni intense e i colpi di scena continuano a tenere gli spettatori con il fiato sospeso, mentre le due nazionali si affrontano con passione e determinazione. Resta sintonizzato: l’azione è in pieno svolgimento e tu puoi seguirla in diretta!

12-15 Altro muro della Serbia. 12-14 Degradi trova il mani out! L'Italia c'è e non vuole mollare il set! 11-14 Grande azione della Serbia: Ivanovic mette in campo la parallela. 11-13 Errore in battuta per Boskovic! 10-13 Altro punto per Boskovic che trova le mani di Degradi. 10-12 Perla di Egonu che manda nell'angolo la palla: tocco da grande campionessa!! Primo time-out del match per l'Italia. 9-12 Pallonetto bellissimo di Boskovic: De Gennaro non può arrivarci. 9-11 Danesi sfiora il muro ma la palla esce. 9-10 C'è confusione nel campo serbo! La palla esce!! 8-10 Errore al servizio per Orro.