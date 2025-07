Van der Poel è la nuova maglia gialla del Tour | Pogacar beffato soltanto per un secondo

Un finale mozzafiato ha scosso la sesta tappa del Tour de France, con Van der Poel che, in un sorpasso da brivido, prende la maglia gialla a Pogacar di un solo secondo. Il pubblico è rimasto senza fiato, mentre Healy si aggiudica il primo posto. La corsa entra nel vivo, e l’epico duello tra i grandi campioni promette emozioni ancora più intense nelle prossime tappe. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa spettacolare giornata.

