tour de france 2025 chi ha vinto la tappa 6 e la nuova classifica generale

Vire Normandie (Francia), 10 luglio 2025 - La tappa 6 sembra l'ennesima occasione buona offerta agli uomini da Classiche in questa prima parte di Tour de France 2025. Non a caso, dopo diversi tentativi andati a vuoto, si forma una fuga di attaccanti veri, tra i quali Mathieu Van Der Poel, il grande favorito di giornata, e Ben Healy. I due uomini da Classiche non deludono le aspettative, ma a sorpresa il traguardo di Vire Normandie sorride all'irlandese, che a 41 km dal traguardo saluta gli ex compagni di fuga e va a galoppare in solitaria a caccia di un successo di prestigio che lo toglie un po' dal limbo nel quale ha trascorso questi primi anni di carriera: un 'vorrei ma non posso' che viene spazzato via dalla prima vittoria alla Grande Boucle. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net