Direttrice Reggia di Caserta | Furto d’acqua ci ha danneggiati

La Reggia di Caserta, gioiello del patrimonio italiano, è stata recentemente danneggiata da un grave atto di furto d’acqua. La direttrice Tiziana Maffei ringrazia i Carabinieri di Caserta per aver fermato il responsabile, un imprenditore agricolo che ha sottratto illecitamente risorse vitali dall’acquedotto Carolino. Un gesto che mette a rischio non solo la bellezza storica, ma anche la sostenibilità di questo patrimonio inestimabile.

Tempo di lettura: 2 minuti “Ringrazio il Comando provinciale dei Carabinieri di Caserta e il Nucleo Carabinieri Forestale di Caserta che hanno accolto il nostro grido di allarme”. Così il direttore della Reggia di Caserta Tiziana Maffei commenta l’arresto da parte dei carabinieri del 58enne imprenditore agricolo di Caserta, che avrebbe sottratto illecitamente l’acqua dall’acquedotto Carolino, che alimenta la Reggia borbonica patrimonio dell’Unesco. “ Sono stati mesi – aggiunge il direttore Maffei – molto difficili per il Museo, che ha operato per comprendere meglio la complessità del quadro generale, anche rapportandosi con l’Ente Idrico Campano e l’Assessorato all’Ambiente della Regione Campania. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Direttrice Reggia di Caserta: “Furto d’acqua ci ha danneggiati”

In questa notizia si parla di: caserta - reggia - acqua - direttrice

