MO Albanese Onu | sanzioni Usa? Continuerò a fare quello che devo

Francesca Albanese, relatrice speciale ONU per i diritti umani nei Territori Palestinesi, si mostra determinata nonostante le sanzioni USA annunciategli. La sua posizione forte contro Israele e la critica alla politica statunitense riflettono il suo impegno incrollabile per la giustizia e i diritti umani, dimostrando che la voce indipendente non si piega davanti alle pressioni. La sua determinazione invita a riflettere sul coraggio di chi lotta per la verità, anche di fronte alle sfide più dure.

Lubiana, 10 lug. (askanews) - "Continuerò a fare quello che devo fare". Lo ha dichiarato ai giornalisti a Lubiana l'esperta Onu per i diritti umani Francesca Albanese, in risposta alle sanzioni statunitensi annunciate contro di lei mercoledì. Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i Territori Palestinesi, ha ripetutamente accusato Israele di genocidio a Gaza e ha criticato la politica statunitense sulla guerra in quella zona. "Voglio dire, questo è un record. Sono la prima persona delle Nazioni Unite a cui sono state imposte sanzioni, per cosa? Per aver denunciato il genocidio? Per aver denunciato il sistema? Voglio dire, non mi hanno mai contestato i fatti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - M.O., Albanese (Onu): sanzioni Usa? Continuerò a fare quello che devo

In questa notizia si parla di: albanese - sanzioni - fare - continuerò

Israele-Hamas, Rubio contro Francesca Albanese: “Sanzioni sulla relatrice Onu” - In un clima di tensione internazionale sempre più acceso, le recenti sanzioni statunitensi contro Francesca Albanese, relatrice ONU per i Territori Palestinesi, segnano un nuovo capitolo di fronteggiamento tra diplomazia e geopolitica.

? La relatrice speciale delle #NazioniUnite per i Territori Palestinesi #FrancescaAlbanese contrattacca dopo le #sanzioni Usa nei suoi confronti. Sono misure "calcolate per indebolire la mia missione. Continuerò a fare quello che devo fare. Sì, certo, sarà im Vai su X